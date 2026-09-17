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Царьград

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Тигр замечен в селе Маяк, жителей просят оставаться дома

Тигр замечен в селе Маяк, жителей просят оставаться дома

В Нанайском районе Хабаровского края в селе Маяк 17 сентября замечен тигр. Администрация призывает не посещать лес и оставаться дома в темное время суток.

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