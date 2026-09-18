Мошенники предлагают орловцам установить шлагбаум

Орловцев предупредили о новой схеме обмана. Злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний или ТСЖ и под предлогом установки шлагбаумов предлагают оформить магнитный ключ или чип для безопасности двора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Клычков опроверг ...
- Орловцев у Иверск...
- ВБ Стипендия не обес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым