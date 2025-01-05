Мошенники начали обманывать россиян, требуя от них стать присяжными в суде

Тех, кто отказывается, злоумышленники запугивают административной и уголовной ответственностью Мошенники обманывают россиян новым способом: воруют их данные и деньги под предлогом участия в коллегии присяжных заседателей.
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