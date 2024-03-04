НАШЕ Радио получило награду за стриминг в максимальном количестве стран

В коллекции наград НАШЕго Радио пополнение! Награда в номинации «Глобальный эфир» премии «Стримпик» была вручена за стриминг в максимальном количестве стран по данным сервиса «Радиостатистика» в 2023 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии