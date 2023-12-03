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Царьград

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"В Москве деньги падают с неба!": Бежавшие из России иноагенты совсем запутались - и это тонкая игра

"В Москве деньги падают с неба!": Бежавшие из России иноагенты совсем запутались - и это тонкая игра

В Москве, с точки зрения иноагентов, давно сбежавших из России, то полки на прилавках магазинов пустуют, то "деньги падают с неба!".

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Комментарии
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Иван Захава
&quot;...Зыгарь...Шульман...Перла...&quot; С таким фамилиём надо было еще в детском саду од стену самоубица... Давно пора понять, Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жида -масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом! Ну, не в одной лодке мы - им с нами не по пути, так давайте отпустим/отправим их в свой край – кого в Израиль, кого в их заповедный ЕАО со столицей Биробиджан в добровольно-принудительном порядке!
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