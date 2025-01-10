Николай Яременко: Дудки и другие спортивные инструменты

Претензии к WADA со стороны России и США — это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Те, кто позиционируют себя как поборники равных условий для всех спортсменов, сейчас ликуют: им кажется, что пришло их время.
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