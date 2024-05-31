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Халык таралып беткәч, клубны ябарга җыенганда әллә каян бер төркем чегән таборы

Халык таралып беткәч, клубны ябарга җыенганда әллә каян бер төркем чегән таборы килеп керде дә, мине кино күрсәтергә сорады.

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