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Украинские войска в 05.55 выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS

Представительство Луганской народной республики сообщило в СЦКК, что украинская армия выпустила шесть ракет из РСЗО HIMARS по густонаселенному району Алчевска в Луганской народной республике.

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