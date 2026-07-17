Частые грозовые дожди, шквалистый ветер и град: синоптики рассказали о погоде на выходных. Жара в регионе сохранится.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Частые грозовые дожди, шквалистый ветер и град: синоптики рассказали о погоде на выходных. Жара в регионе сохранится.
Свежие комментарии