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Газета.ру

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ABCD: привычка много ходить может укрепить психику подростков

ABCD: привычка много ходить может укрепить психику подростков

Чем больше шагов в день совершают подростки в возрасте 11–12 лет, тем меньше проблем с психическим здоровьем у них выявляют год спустя.

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