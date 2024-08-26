Lynk and Co 03 Champion Edition выходит в продажу с 28 августа

Механически эта версия будет укомплектована теми же силовыми установками, что и стандартные модели.Компания Lynk & Co готовится представить обновленную версию своего автомобиля Lynk & Co 03, которая будет запущена 28 августа.
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