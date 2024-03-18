WSJ: США обвинили Нигер в подготовке урановой сделки с Ираном

Решение Нигера разорвать военное соглашение с Вашингтоном могло быть связано с тем, что Вашингтон обвинил находящийся у власти в Нигере Национальный совет спасения родины (НССР) в секретной разработке сделки о предоставлении Ирану доступа к урановым ресурсам.
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