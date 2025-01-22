«Мы будем поражены скоростью, с которой будем излечивать рак и болезни сердца». Новейший американский ИИ позволит «создавать вакцину для каждого конкретного человека» в течение 48 часов

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволит разработать новейшие методы ускоренной терапии, а также обнаружения и лечения рака, о чем заявили главы компаний OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) и Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison).