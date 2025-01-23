«Инопланетная угроза»: для чего в США раскручивают тему с НЛО В последние годы в США стали активно раскручивать тему НЛО.
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«Инопланетная угроза»: для чего в США раскручивают тему с НЛО В последние годы в США стали активно раскручивать тему НЛО.
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