Проскурякова резко сдала после болезни Николаева — СМИ

Медиа не понравилось, как выглядит певица41-летняя Юлия Проскурякова выложила в социальные сети фотографию, сделанную на съемочной площадке нового проекта – сам процесс проходит в зале одного из районных судов Москвы.
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