Дожди и потепление. Чего ожидать от погоды в Сахалинской области 13 октября?

Во вторник, 13 октября, в Сахалинской области ожидается необычно теплая для середины осени погода. На юге острова воздух прогреется до +19 градусов, однако в северных и центральных районах пройдут дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.
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