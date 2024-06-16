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Беги Камала, беги. США досрочно покинули саммит в Швейцарии

Беги Камала, беги. США досрочно покинули саммит в Швейцарии

Добрый день, уважаемые подписчики и читатели канала "Я не украинец, я - хохол". Всем известно, что в Швейцарии проходит саммит, который должен завершиться в воскресенье 16 июня каким-то совместным коммюнике.

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