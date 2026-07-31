Доцент Козьякова: для компенсации школьных расходов нужно сохранять чеки

Доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Наталия Козьякова рассказала, что единой федеральной выплаты на подготовку детей к школе в 2026 году не предусмотрено: меры поддержки устанавливают региональные власти.
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