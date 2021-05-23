Что сделать из термомозаики? 5 мастер-классов

А ну-ка, признавайтесь, у вас дома тоже есть банка с термобусинами, которые дети постоянно рассыпают и используют совсем не по назначению? Переставляют туда-сюда, играют с нею в стрелялки-пулялки, берут в качестве подставки в ванную и всячески мусорят ее содержимым? Пришла пора направить энергию детей в конструктивное русло — и сделать поделку из термомозаики своими руками, причем, такую, чтобы можно было гордиться, хвастаться и показывать друзьям в соцсетях! Если вам кажется, что вариантов нет, вы, поверьте, грандиозно ошибаетесь! Идей море, главное, выбрать «свою» — если она вас «зажжет», вы не потеряете запал в процессе творчества и обязательно сделаете что-то грандиозно прекрасное.