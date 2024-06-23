ДОЦЕНТ МЕДВУЗА "ВЗЯЛ В ЗАЛОЖНИКИ" СТУДЕНТОВ: НАЛОГ НА ЭКЗАМЕН СОБИРАЛИ СТАРОСТЫ

И это почти естественно в нашей нынешней реальности, когда на место идеологии патриотизма пришла идеология денег. Все остальные принципы, в том числе и Клятва Гиппократа, побоку. Есть лозунг наших перестройщиков , ОБОГАЩАЙТЕСЬ! И слова Чубайса о том, что если доцент вуза не обзавелся бизнесом, то он профнепригоден.

Владимир Андрианов

Ай-ай-ай-ай. Кто бы мог подумать, за экзамены надо платить? А раньше никто об этом не знал. И даже силовики, которые сейчас пытаются, вроде как, бороться с коррупцией не знали, будучи студентами, что за хорошую оценку надо заплатить. И никто не знал, что эта практика тянется еще со времён СССР. А теперь, вдруг, разом все прозрели. Один из моих знакомых (преподаватель в ВУЗе) меняет машины после каждой сессии. Вот, недавно, взял новый премиальный BMW. Но ведь там все так законспирировано, что хрен к кому подберешься. Начнут искать, найдут крайнюю - бабу Дусю, старшую уборщицу с кафедры.