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ДОЦЕНТ МЕДВУЗА "ВЗЯЛ В ЗАЛОЖНИКИ" СТУДЕНТОВ: НАЛОГ НА ЭКЗАМЕН СОБИРАЛИ СТАРОСТЫ

ДОЦЕНТ МЕДВУЗА "ВЗЯЛ В ЗАЛОЖНИКИ" СТУДЕНТОВ: НАЛОГ НА ЭКЗАМЕН СОБИРАЛИ СТАРОСТЫ

Преподаватели столичного медицинского вуза подозреваются во взяточничестве. Будущие медики покупали оценки, и кто-то из этих недоспециалистов сейчас лечит пациентов.

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Комментарии
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Наталия
И это почти естественно в нашей нынешней реальности, когда на место идеологии патриотизма пришла идеология денег. Все остальные принципы, в том числе и Клятва Гиппократа, побоку. Есть лозунг наших перестройщиков , ОБОГАЩАЙТЕСЬ! И слова Чубайса о том, что если доцент вуза не обзавелся бизнесом, то он профнепригоден.
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7 час.
Семен Борисов
А вот по Голиковой у нас врачей много и нужно им начинать работать вахтовым методом!О как!!!&quot;Арбидольша&quot; давно психиатра не посещала,рецидив на лицо!!!
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5 час.
Владимир Андрианов
Ай-ай-ай-ай. Кто бы мог подумать, за экзамены надо платить? А раньше никто об этом не знал. И даже силовики, которые сейчас пытаются, вроде как, бороться с коррупцией не знали, будучи студентами, что за хорошую оценку надо заплатить. И никто не знал, что эта практика тянется еще со времён СССР. А теперь, вдруг, разом все прозрели. Один из моих знакомых (преподаватель в ВУЗе) меняет машины после каждой сессии. Вот, недавно, взял новый премиальный BMW. Но ведь там все так законспирировано, что хрен к кому подберешься. Начнут искать, найдут крайнюю - бабу Дусю, старшую уборщицу с кафедры.
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3 час.

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