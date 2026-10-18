Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в сфере атомной энергетики, машиностроения, строительства и других отраслях.
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