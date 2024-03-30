ВСУ атаковали с помощью БПЛА легковой автомобиль в Белгородской области

РИАМО - 30 мар. Украинские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали легковой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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