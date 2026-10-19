Пятница, 16 октября 2026 г От редакции сайта СКУ(У): Да, в Европе сейчас беспорядочные бунты. В их основе лежит недовольство уровнем жизни масс- чисто экономические причины.
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