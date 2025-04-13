Настоящее испытание на выносливость: как проходит горный забег в Дагестане

РЕН ТВ Один из самых красочных и колоритных марафонов в эти минуты проходит в Дагестане. 2,5 тысячи спортсменов приехали со всей страны, чтобы пробежаться по историческим местам, маршруты пролегают через ущелья и древние аулы.