Настоящее испытание на выносливость: как проходит горный забег в Дагестане

РЕН ТВ Один из самых красочных и колоритных марафонов в эти минуты проходит в Дагестане. 2,5 тысячи спортсменов приехали со всей страны, чтобы пробежаться по историческим местам, маршруты пролегают через ущелья и древние аулы.
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