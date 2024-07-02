2 июля 2024 года в Госдуму внесён законопроект о новых требованиях к возрасту водителей

2 июля 2024 года в Госдуму внесен законопроект о новом возрастном цензе для водителей. Напомним, 19 июня 2024 года в СМИ бурно обсуждался вопрос о том, что верхний предел возраста водителя может быть ограничен 70 годами.
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