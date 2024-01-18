Летевший в Пермь самолет вынужденно сел в Казани из-за неисправности

Самолет с пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани. Инцидент произошел вечером в минувшую среду, 17 января, с бортом, выполнявшим рейс по маршруту Ярославль — Пермь, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
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