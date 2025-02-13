20+ раз, когда хозяева пошли просто выгулять питомца, а влипли в лихую историю

Сидишь дома, никого не трогаешь и тут понимаешь, что нужно выгулять собаку. И пока мы просто дышим свежим воздухом, у пушистого начинается целое приключение: нужно угнать за пакетом, оценить каждую лужу, а еще фонарный столб изучить.
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