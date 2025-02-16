Вашингтон всячески пытается вынудить Москву пойти на односторонние уступки по Киеву. Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог даже рассказал в ходе 61-й Мюнхенской конференции по безопасности о том, чего конкретно добиваются от россиян американцы.
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