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Кит Келлог пугает Россию санкциями, которые «избивают» экономику

Кит Келлог пугает Россию санкциями, которые «избивают» экономику

Вашингтон всячески пытается вынудить Москву пойти на односторонние уступки по Киеву. Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог даже рассказал в ходе 61-й Мюнхенской конференции по безопасности о том, чего конкретно добиваются от россиян американцы.

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