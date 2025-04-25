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Добрый Мир

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«Заткнись уже»: Зеленский «плюнул» в лицо Трампу - в ответ на Украине президента уличили во лжи

«Заткнись уже»: Зеленский «плюнул» в лицо Трампу - в ответ на Украине президента уличили во лжи

США грозятся выйти из мирных переговоров. Лидер Киевского режима Владимир Зеленский пытается вести переговоры по миру на Украине и завершению СВО с помощью «мегафонной дипломатии».

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