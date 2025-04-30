Под Дмитровом стартовало инновационное производство готовой еды.

Новое предприятие готового питания, специализирующееся на производстве обедов, пирожков и смузи по инновационному методу, открылось в дмитровском муниципальном округе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия московской области.
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