Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после победы над «Спартаком» (3:1) в 10-м туре РПЛ отметил игру 19-летнего форварда железнодорожников Алексея Батракова, отметившегося голевой передачей, а также признался, что гордится обилием россиян в составе «Локо».
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