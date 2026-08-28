Стрела и туман. Надежда — Мастер, — однажды спросил ученик, — почему существуют трудности, которые мешают нам достигнуть цели, отклоняют нас в сторону от выбранного пути, пытаются заставить признать свою слабость? — То, что ты называешь трудностями, — ответил Учитель, — на самом деле является частью твоей цели.
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