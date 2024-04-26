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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Exodus будет “огромное разнообразие” инопланетных видов Archetype Entertainment может б...

В Exodus будет “огромное разнообразие” инопланетных видов Archetype Entertainment может б...

В Exodus будет “огромное разнообразие” инопланетных видовArchetype Entertainment может быть совершенно новой студией, но с ее рядами, полными ветеранов индустрии из BioWare, Naughty Dog и других, у нее определенно есть таланты, чтобы поддержать свои AAA-амбиции.

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