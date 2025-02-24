НХЛ сократила на 11 дней срок ожидаемого рекорда Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила новую дату, когда, по их прогнозам, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах, установленный канадским хоккеистом Уэйном Гретцки.
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