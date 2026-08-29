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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс: «Не понимаю людей, которые отказываются от выступлений в «Ф-1»

Пилот « Уильямса » рассказал, есть ли у него мотивация продолжать активную борьбу в «Формуле-1». «В данный момент – да.

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