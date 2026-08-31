FT: Маск допустил использование Starlink для ударов по России. Но есть условие

Американский миллиардер согласился на применение спутниковой связи для управления украинскими дронами вглубь России, однако потребовал окончательного решения от Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L Не рой яму другом...
- Делягин перевёл п...
- Bloomberg: ФБР пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым