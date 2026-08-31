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Царьград

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FT: Маск допустил использование Starlink для ударов по России. Но есть условие

FT: Маск допустил использование Starlink для ударов по России. Но есть условие

Американский миллиардер согласился на применение спутниковой связи для управления украинскими дронами вглубь России, однако потребовал окончательного решения от Белого дома.

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