"Вы окончательно спятили?!": Два скандала в Госдуме, которые даже Володина вывели из себя

Интересная жизнь с Vera Star Не успел в Госдуме стихнуть скандал связанный с высказыванием депутата Александра Максимова по поводу того, что офшоры для России, самое что ни на есть счастье, как вновь из парламента пришли очередные новости, вызывающие искреннее недоумение.