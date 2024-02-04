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"Вы окончательно спятили?!": Два скандала в Госдуме, которые даже Володина вывели из себя

"Вы окончательно спятили?!": Два скандала в Госдуме, которые даже Володина вывели из себя

Интересная жизнь с Vera Star Не успел в Госдуме стихнуть скандал связанный с высказыванием депутата Александра Максимова по поводу того, что офшоры для России, самое что ни на есть счастье, как вновь из парламента пришли очередные новости, вызывающие искреннее недоумение.

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Комментарии
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Это было бы здорово! Хватит сосать кровь народа. Летите и Досвидос!
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43 мин.
Лариса Фомичева
Это называется-пусти козла в огород.Ему туда и надо.
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38 мин.
Александр Синицын
все о народе думают вродеб ы   В законе о депутатах следует дописать , что при избрании неободимо иметь документ о чекнутости
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23 мин.

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