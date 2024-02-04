"Вы окончательно спятили?!": Два скандала в Госдуме, которые даже Володина вывели из себя

Интересная жизнь с Vera Star Не успел в Госдуме стихнуть скандал связанный с высказыванием депутата Александра Максимова по поводу того, что офшоры для России, самое что ни на есть счастье, как вновь из парламента пришли очередные новости, вызывающие искреннее недоумение.
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