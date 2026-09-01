«Лу»: мәхәббәтме, шагыйранә корбанмы?

Яңа театраль сезонның беренче премьерасын Тинчурин театры чыгарды. Жанры «тугрылык кыйссасы» дип күрсәтелгән «Лу» спектакле күренекле татар шагыйре Хәсән Туфан һәм аның хатыны, актриса Луиза Салиәскарова тарихына багышланган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым