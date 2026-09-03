Украинский историк сделала внезапный вывод после нового заявления Путина

Заявление президента Владимира Путина об Украине показало, что Россию больше не обманут, считает украинский историк Марта Гавришко.
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