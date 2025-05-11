Андрей Климов усмотрел неожиданное доказательство причастности союзников Киева к атакам по России. По его мнению, слова главы МИД Украины Андрея Сибиги прямо указывают на участие друзей киевского режима в ударах по российской территории.
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