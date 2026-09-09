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В России выявлен устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза EurA1.1

В России выявлен устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза EurA1.1

В России выявлен штамм туберкулеза EurA1.1, который характеризуется устойчивостью к антибиотикам. Об этом сообщается в исследовании, проведённом учёными из Дублинского городского университета и опубликованном в журнале npj Antimicrobials and Resistance.

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