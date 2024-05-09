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Шольц затруднился предсказать результаты выборов в США для Европы

Шольц затруднился предсказать результаты выборов в США для Европы

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не может предсказать, чем обернутся предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах для Европы, в связи с чем континент должен показать сплоченность.

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