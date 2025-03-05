Трудные выборы из-за оппозиции прочат проблемному тюменскому муниципалитету

В сентябре 2025 года пройдут выборы в думы сельских поселений Тобольского района Тюменской области. Собеседники агентства считают, что местный избирательный процесс будет выделяться на фоне других из-за протестных настроений и сильной оппозиции.
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