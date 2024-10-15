Священник объяснил, в чем разница между квадроберами и детьми на утреннике

Принципиальную разницу между квадробером и ребенком, надевающим костюм на детский утренник, объяснил протоиерей РПЦ из Херсонской области Геннадий Шкиль, 14 октября, на проповеди в храме Александра Невского в Ставрополе, опубликовав видео на своем канале в Youtube.