Священник объяснил, в чем разница между квадроберами и детьми на утреннике

Принципиальную разницу между квадробером и ребенком, надевающим костюм на детский утренник, объяснил протоиерей РПЦ из Херсонской области Геннадий Шкиль, 14 октября, на проповеди в храме Александра Невского в Ставрополе, опубликовав видео на своем канале в Youtube.
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