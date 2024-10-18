В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Уфы, у которого изъят героин в крупном размере

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Похвистневский» во время проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» от неравнодушных граждан поступила информация о том, что житель Уфы, арендующий квартиру в городе Похвистнево, прибыл на территорию Самарской области для незаконного сбыта наркотических средств.