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Борьба Добра со Злом

Борьба Добра со Злом

Что сегодня происходит в мире?Как с точки зрения метафизики описываются разворачивающиеся события?В конце февраля 2022 года началась новая фаза Борьбы Добра со Злом — война Запада против России перешла если не в горячую, то в обжигающую фазу.

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