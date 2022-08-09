Борьба Добра со Злом

Что сегодня происходит в мире?Как с точки зрения метафизики описываются разворачивающиеся события?В конце февраля 2022 года началась новая фаза Борьбы Добра со Злом — война Запада против России перешла если не в горячую, то в обжигающую фазу.
Что сегодня происходит в мире?Как с точки зрения метафизики описываются разворачивающиеся события?В конце февраля 2022 года началась новая фаза Борьбы Добра со Злом — война Запада против России перешла если не в горячую, то в обжигающую фазу.
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