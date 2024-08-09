Владельцы столичных магазинов оказывают помощь участникам СВО

Наиболее востребованной гуманитарной помощью остаются продукты питания Владельцы магазинов в Москве активно передают значительное количество необходимых товаров и продуктов в зону специальной военной операции (СВО), достигая нескольких тонн в месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии