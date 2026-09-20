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Японский бодибилдер выиграл чемпионат страны на следующий день после 90-летия

Японский бодибилдер выиграл чемпионат страны на следующий день после 90-летия

Этим видом спорта Канадзава увлекся примерно в 20 лет Японский бодибилдер Тосисукэ Канадзава отметил 90-летие очередной победой на национальном уровне.

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