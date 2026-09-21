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Пятый канал

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«Какой позор!» — Трамп назвал причину, по которой нужно немедленно завершить украинский конфликт

«Какой позор!» — Трамп назвал причину, по которой нужно немедленно завершить украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт нужно завершить как можно скорее, так как от него страдает весь мир.

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