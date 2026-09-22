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Царьград

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Гутерреш заявил, что военная мощь не гарантирует мир

Гутерреш заявил, что военная мощь не гарантирует мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил на Генеральной ассамблее, что власть сверхдержав ограничена, а одна лишь военная мощь не способна обеспечить мир.

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